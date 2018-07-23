Ловля на живца: как Путин подкупает Трампа референдумом на Донбассе

Информация СМИ о предложении Путина Трампу провести референдум в оккупированном Донбассе и "закрыть вопрос" не получила официального подтверждения. В США заявили, что ничего такого не произойдет. Но в Украине это вызвало обеспокоенность.

Возможен ли сценарий "референдума" в ОРДЛО, и к чему это может привести, разбирались журналисты 24 канала.

Путь Трампа к Путину лежит через Украину

Издание Bloomberg сообщило, что Путин во время встречи с Трампом в Хельсинки предложил под международной эгидой провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Трамп пообещал подумать, но попросил Путина не выносить эту тему на совместную пресс-конференцию. На пресс-конференции Трампа и Путина об Украине почти не упоминалось. Только Путин по Фройду обмолвился о том, что Россия провела в Крыму референдум. Президент США не сказал ни слова. Поэтому вполне вероятно, что в разговоре тет-а-тет Путин мог сделать такое предложение Трампу по Донбассу.

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Путин прекрасно понимает, что Трамп хочет наладить отношения с Россией. Однако война России против Украины, жесткая позиция США относительно агрессии Москвы не позволяет главе Белого дома этого сделать. Президент РФ мог сыграть на желании Трампа стать миротворцем в мире и предложить сценарий проведения референдума в ОРДЛО.



Война на Донбассе является главным препятствием для дружбы Путина и Трампа

По словам политического эксперта Петра Олещука, Трамп готов к такому сценарию.

Трамп бы с радостью согласился на сценарий, предложенный Путиным. Его интересуют хорошие отношения с Россией. А это невозможно, пока не будет закрыт вопрос Украины. Для Трампа Украина – неудобная преграда, которая стоит на пути его гениальной дипломатии. Но у него есть определенные ограничения. Трампу придется балансировать между своими желаниями и мнением американского политического истеблишмента,

– подчеркнул Петр Олещук.

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В Москве отказались комментировать эту информацию. А глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости. По его словам, "минские соглашения являются процессом для решения конфликта на Донбассе, и эти соглашения не предусматривают никаких вариантов для референдума". МИД Украины обратился к США с просьбой прокомментировать "новые идеи относительно референдума на оккупированные части Донбасса в Украине".

Без согласия Украины ничего не будет

По словам председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, сценарий референдума сомнительный, а реализовать его будет сложно.

Главный вопрос – о чем референдум? О том, что ОРДЛО хочет автономии? В таком случае все останется так, как сейчас. Они могут провести референдум, но его модель не примут в Украине. И что тогда? Такая же история, как с референдумом в Крыму,

– заметил Фесенко.

Во-вторых, говорит политолог, важная процедура самого решения: когда и как это будет проходить? При нынешней или будущей власти Украины?

По мнению Петра Олещука, информация о референдуме может быть пробным шаром или информационной ловушкой. Эксперт также подчеркивает, что не ясно, о каком референдуме речь: о возвращении ОРДЛО под юрисдикцию Украины, об отделении от нашего государства, федерализации? Это, считает он, выглядит очень абстрактно. Скорее всего это информационный пробный шар, чтобы все начали обсуждение.

Фесенко отмечает: во-первых, референдум не снимет вопрос Донбасса, во-вторых, Трамп может сказать, что это классная идея, Госдеп поддержит, и США предложат компромиссный вариант и даже что-то подпишут. Но, отмечает политолог, это будет не реализовано, если власти Украины и украинское общество не воспримет такой вариант. Так было с минскими соглашениями.



Народные депутаты и украинское общество не поддержат идею референдума на Донбассе

Есть еще один чисто юридический момент. Согласно закону Украины о референдуме, он провозглашается за народной инициативой не менее трех миллионов граждан Украины. При условии, что подписи за назначение собраны не менее как в двух третях областей и не менее как по сто тысяч подписей в каждой области.

Международным правом также не предусматривается проведение референдума относительно отторжения части государства. Кстати, напоминает Фесенко, Каталония тоже хочет независимости от Испании. Но Испания не признает результаты референдума, который прошел без конфликта и войны.

Автономия ОРДЛО требует конституционных изменений, то есть такое решение должны поддержать 300 голосами в парламенте. И такого количества голосов не будет. Так что реализовать с референдумом без Украины и решения, проведенного за конституционной процедурой, не получится,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Не кием, так палицей

Путин действует как опытный разведчик. Президент РФ пытается поймать Трампа в свои сети. И то предлагает вроде бы компромисс с референдумом на Донбассе, то откровенно угрожает, что присоединение Украины и Грузии к НАТО в России расценят как прямую угрозу с соответствующими последствиями.

По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Путин пытается найти легальные пути, чтобы сбросить с себя бремя финансирования ОРДЛО. Для него идеальный план – на референдуме легализовать автономию ОРДЛО.

Это будет имитация референдума, как в Крыму. В ОРДЛО четыре года находятся российские регулярные войска, там полностью российская медийная пропаганда. Как пройдет референдум, если там стоят российские танки? Россия открыто нарушила международные законы и вторглась на чужую территорию. Чтобы проводить референдум, нужно признать факт наличия российских войск. Поэтому это абсурд,

– отметил Давидюк.

Еще один момент: Путин попытался подкупить Трампа тем, что референдум пройдет под "международной" эгидой. В частности ОБСЕ. Потому что, как отмечает Фесенко, любое голосование в ОРДЛО – референдум или местные выборы не могут проходить в условиях, когда ситуацию контролирует одна сторона. Если это оккупационная власть и российские наемники, то референдум априори не может быть легитимным.



В ОРДЛО ничего нельзя провести, пока там будут российские войска

Но к мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине и так было немало вопросов. Скандал с передачей внутренних документов СММ ОБСЕ к российским спецслужбам еще раз подтвердил зависимость и ненадежность этой миссии. Расследование показывает, что документы могли быть переданы российским агентам от сотрудника миссии ОБСЕ.

Как отмечает эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара, россиян в миссии не должно быть, особенно, их нельзя допускать к местам, где базируется военная техника ВСУ. По его словам, Украине нужно быть готовой, что нам будут пытаться навязать политическое решение о псевдодемократических выборах в ОРДЛО, где миссия будет обеспечивать их организацию.

Проведение псевдовыборов в ОРДЛО будет организовывать и ОБСЕ. И Украине надо, чтобы через возможный шпионаж состоялось расследование. Потому что будут проблемы, что те люди, которые передавали ФСБ разведданные, скажут, что выборы прошли нормально. А какой-то Гиркин или другое чудовище возглавит какую-то структуру в ОРДЛО. Представители ОБСЕ не имеют права раскрывать карты, чтобы противник – Россия – знал наши слабые места и использовала это против Украины,

– подчеркнул Хара.

Поэтому очевидно, что Путин хочет обхитрить Трампа. Если не пройдет идея с референдумом, то президент РФ будет продолжать настаивать на выполнении Украиной минских соглашений. Но по российскому сценарию: сначала амнистия боевиков и так называемые выборы под дулами российских автоматов, а затем, возможно, допуск миссии ООН к украино-российской границе. А это будет означать проигрыш Украины и потерю нашего суверенитета.