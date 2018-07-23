Ловля на живця: як Путін підкуповує Трампа референдумом на Донбасі

Інформація ЗМІ щодо пропозиції Путіна Трампу провести референдум в окупованому Донбасі і "закрити питання України" не отримала офіційного підтвердження. В США заявили, що нічого такого не відбудеться. Але в Україні це викликало стурбованість.

Чи можливий сценарій "референдуму" в ОРДЛО, і до чого це може призвести, розбиралися журналісти 24 каналу.

Шлях Трампа до Путіна лежить через Україну

Видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом в Гельсінки запропонував під міжнародною егідою провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Трамп пообіцяв подумати, але попросив Путіна не виносити цю тему на спільну прес-конференцію. На прес-конференції Трампа і Путіна про Україну майже не згадувалося. Лише Путін по Фройду обмовився про те, що Росія провела в Криму референдум. Президент США не сказав ні слова. Тому цілком імовірно, що в розмові тет-а-тет Путін міг зробити таку пропозицію Трампу по Донбасу.

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Путін прекрасно розуміє, що Трамп будь-що хоче налагодити стосунки з Росією. Однак війна Росії проти України, жорстка позиція США щодо агресії Москви не дозволяє главі Білого дому цього зробити. Президент РФ міг зіграти на бажанні Трампа стати миротворцем у світі і запропонувати сценарій проведення референдуму в ОРДЛО.



Війна на Донбасі є головною перешкодою для дружби Путіна і Трампа

За словами політичного експерта Петра Олещука, Трамп готовий до такого сценарію.

Трамп би з радістю погодився на сценарій, запропонований Путіним. Його цікавлять гарні стосунки з Росією. А це неможливо, поки не буде закрите питання України. Для Трампа Україна – незручна перешкода, яка стоїть на шляху його геніальної дипломатії. Але в нього є певні обмеження. Трампу доведеться балансувати між своїми бажаннями і думкою американського політичного істеблішменту,

– підкреслив Петро Олещук.

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В Москві відмовилися коментувати цю інформацію. А глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність. За його словами, "мінські угоди є процесом для вирішення конфлікту на Донбасі, і ці угоди не передбачають ніяких варіантів для референдуму". МЗС України звернувся до США з проханням прокоментувати "нові ідеї щодо референдуму на окуповані частини Донбасу в Україні".

Без згоди України нічого не буде

За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, сценарій референдуму сумнівний, а реалізувати його буде складно.

Головне питання – про що референдум? Про те, що ОРДЛО хоче автономії? В такому випадку все залишиться так, як зараз. Вони можуть провести референдум, але його модель не приймуть в Україні. І що тоді? Така ж історія, як з референдумом у Криму,

– зауважив Фесенко.

По-друге, говорить політолог, важлива процедура самого рішення: коли і як це буде проходити? При нинішній чи вже майбутній владі України?

На думку Петра Олещука, інформація про референдум може бути пробною кулею або інформаційною пасткою. Експерт також підкреслює, що не ясно, про який референдум мова: про повернення ОРДЛО під юрисдикцію України, про відокремлення від нашої держави, федералізацію? Це, вважає він, виглядає дуже абстрактно. Швидше за все це інформаційна пробна куля, щоб усі почали обговорення.

Фесенко наголошує: по-перше, референдум не зніме питання Донбасу, по-друге, Трамп може сказати, що це класна ідея, Держдеп підтримає, і США запропонують компромісний варіант і навіть щось підпишуть. Але, наголошує політолог, це буде не реалізовано, якщо влада України і українське суспільство не сприйматиме такий варіант. Так було з мінськими угодами.



Народні депутати і українське суспільство не підтримають ідею референдуму на Донбасі

Є ще один суто юридичний момент. Згідно з законом України про референдум, він проголошується за народною ініціативою не менше трьох мільйонів громадян України. За умови, що підписи за призначення зібрані не менш, як у двох третинах областей, і не менш, як по сто тисяч підписів у кожній області.

Міжнародним правом також не передбачається проведення референдуму щодо відторгнення частини держави. До речі, нагадує Фесенко, Каталонія теж хоче незалежності від Іспанії. Але Іспанія не визнає результати референдуму, який пройшов без конфлікту і війни.

Автономія ОРДЛО вимагає конституційних змін, тобто таке рішення мають підтримати 300 нардепів у парламенті. І такої кількості голосів не буде. Так що реалізувати з референдумом без України і рішення, проведеного за конституційною процедурою, не вийде,

– наголосив Володимир Фесенко.

Не києм, то палицею

Путін діє як досвідчений розвідник. Президент РФ намагається піймати Трампа у свої сіті. І то пропонує начебто компроміс з референдумом на Донбасі, то відверто погрожує, що приєднання України і Грузії до НАТО в Росії розцінять, як пряму загрозу з відповідними наслідками.

На переконання директора аналітичного центру "Політика" Миколи Давидюка, Путін намагається знайти легальні шляхи, щоб скинути з себе тягар фінансування ОРДЛО. Для нього ідеальний план – на референдумі легалізувати автономію ОРДЛО.

Це буде імітація референдуму, як у Криму. В ОРДЛО чотири роки перебувають російські регулярні війська, там повністю російська медійна пропаганда. Як пройде референдум, якщо там стоять російські танки? Росія відкрито порушила міжнародні закони і напала на чужу територію. Щоб проводити референдум, треба визнати факт наявності російських військ. Тому це абсурд,

– наголосив Давидюк.

Ще один момент: Путін спробував підкупити Трампа тим, що референдум пройде під "міжнародною" егідою. Зокрема ОБСЄ. Тому що, як зауважує Фесенко, будь-яке голосування в ОРДЛО – референдум чи місцеві вибори – не можуть проходити в умовах, коли ситуацію контролює одна сторона. Якщо це окупаційна влада і російські найманці, то референдум апріорі не може бути легітимним.



В ОРДЛО нічого не можна провести, доки там будуть російські війська

Але до моніторингової місії ОБСЄ в України і так було чимало питань. Скандал з передачею внутрішніх документів СММ ОБСЄ до російських спецслужб ще раз підтвердив залежність і ненадійність цієї місії. Розслідування показує, що документи могли бути передані російським агентам від співробітника місії ОБСЄ.

Як наголошує експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара, росіян у місії не повинно бути, особливо, їх не можна допускати до місць, де базується військова техніка ЗСУ. За його словами, Україні треба бути готовою, що нам намагатимуться нав’язати політичне рішення про псевдодемократичні вибори в ОРДЛО, де місія забезпечуватиме їхню організацію.

Проведення псевдовиборів в ОРДЛО організовуватиме і ОБСЄ. І Україні треба, щоб через можливе шпигунство відбулося розслідування. Тому що будуть проблеми, що ті люди, які передавали ФСБ розвіддані, скажуть, що вибори пройшли нормально. А якийсь Гіркін чи інша потвора очолить якусь структуру в ОРДЛО. Представники ОБСЄ не мають права розкривати карти, щоб противник – Росія – знав наші слабкі місця і використовувала це проти України,

– підкреслив Хара.

Тому очевидно, що Путін хоче обхитрити Трампа. Якщо не пройде ідея з референдумом, то президент РФ далі наполягатиме на виконанні Україною мінських угод. Але за російським сценарієм: спочатку амністія бойовиків і так звані вибори під дулами російських автоматів, а потім, можливо, допуск місії ООН до україно-російського кордону. А це означатиме програш України і втрату нашого суверенітету.