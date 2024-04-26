Еще с осени 2023 года на Авдеевском направлении украинские военные строили укрепления. Об этом 24 Каналу сообщил офицер 59 мотопехотной бригады ВСУ имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий. По его словам, ВСУ отходят с некоторых разрушенных позиций, чтобы уменьшить угрозу для жизни и здоровья.

Читайте подробнее Враг прорвался к Очеретино и штурмует Красногоровку: как изменилась линия фронта за неделю

У врага есть тактический успех

На Авдеевском направлении продолжаются ожесточенные бои. В частности, есть информация, что россияне продвигаются в районе Очеретино. Бои идут также в районе Бахмутовки и Соловьево. Там россиянам удалось продвинуться вдоль нашей линии обороны.

В частности, по данным Генштаба, за сутки 25 апреля на Авдеевском направлении в районах населенных пунктов Очеретино, Уманское, Невельское, Керамик, Бердичи, и Нетайлово наши защитники смогли отразить более 30 российских атак с использованием тяжелой бронетехники.

Когда есть информация, что где-то россияне подошли, прошли условный километр, это означает, что наши позиции были разрушены и держать там личный состав было угрозой для жизни наших военных. Мы отходим на более подготовленные, свежие позиции. Потому что с конца осени мы по всей линии фронта строили укрепления,

– подчеркнул Сергей Цехоцкий.

Поэтому враг действительно имеет на некоторых направлениях в районе Очеретино определенный тактический успех.

Что происходит на Авдеевском направлении: смотрите на карте

Обратите внимание! Вы можете помочь 59 ОМПБр, поддержав сбор для нужд на позицию для пилотов бомберов. Присылайте донат на банку по ссылке или на номер банки – 5375 4112 1684 4311. Приближаем победу вместе!

Какая ситуация на фронте: подробнее