Ще з осені 2023 року на Авдіївському напрямку українські військові будували укріплення. Про це 24 Каналу повідомив офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, аби зменшити загрозу для життя та здоров'я.

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Ворог має тактичний успіх

На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Зокрема, є інформація, що росіяни просуваються в районі Очеретиного. Бої точаться також в районі Бахмутівки та Соловйового. Там росіянам вдалося просунутися вздовж нашої лінії оборони.

Зокрема, за даними Генштабу, за добу 25 квітня на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове наші захисники змогли відбити понад 30 російських атак з використанням важкої бронетехніки.

Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення,

– наголосив Сергій Цехоцький.

Тож ворог справді має на деяких напрямках в районі Очеретиного певний тактичний успіх.

Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті

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