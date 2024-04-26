Ще з осені 2023 року на Авдіївському напрямку українські військові будували укріплення. Про це 24 Каналу повідомив офіцер 59 мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка Сергій Цехоцький. За його словами, ЗСУ відходять з деяких зруйнованих позицій, аби зменшити загрозу для життя та здоров'я.
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Ворог має тактичний успіх
На Авдіївському напрямку тривають запеклі бої. Зокрема, є інформація, що росіяни просуваються в районі Очеретиного. Бої точаться також в районі Бахмутівки та Соловйового. Там росіянам вдалося просунутися вздовж нашої лінії оборони.
Зокрема, за даними Генштабу, за добу 25 квітня на Авдіївському напрямку в районах населених пунктів Очеретине, Уманське, Невельське, Керамік, Бердичі, та Нетайлове наші захисники змогли відбити понад 30 російських атак з використанням важкої бронетехніки.
Коли є інформація, що десь росіяни підійшли, пройшли умовний кілометр, це означає, що наші позиції були зруйновані і тримати там особовий склад було загрозою для життя наших військових. Ми відходимо на підготовленіші, свіжіші позиції. Бо з кінця осені ми по всій лінії фронту будували укріплення,
– наголосив Сергій Цехоцький.
Тож ворог справді має на деяких напрямках в районі Очеретиного певний тактичний успіх.
Що відбувається на Авдіївському напрямку: дивіться на карті
Яка ситуація на фронті: детальніше
- У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що за 25 квітня відбулося 114 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав 4 ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 66 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Зокрема, на Бахмутському напрямку ЗСУ відбили 26 атак, на Лиманському – 20, а на Куп'янському напрямку – 10.
- Днями з'явилась інформація, що російські військові, мовляв, захопили Бердичі. Втім фейк спростували бійці 47-ї окремої механізованої бригади, які утримують населений пункт. Крім того, у 47 ОМБР повідомили, що їхні військові не переміщувалися в Очеретине.
- Нагадаємо також, що раніше Володимир Зеленський розкрив намір росіян захопити Часів Яр до 9 травня. Вже після цього окупанти хочуть розгорнути масштабний наступ на Донеччині.