Держсекретар США розповів, про роботу над новими санкціями проти РФ

Держсекретар США Майк Помпео заявив, що розробка нових санкцій проти Росії є конструктивною.

Про це повідомляє CBS News.

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Про це він розповів в ході слухань в американському сенаті, які були присвячені зустрічі президентів США і Росії в Гельсінкі. Відповідаючи на питання про необхідність розробки нових санкцій Помпео зазначив: "Я думаю, що було б конструктивно рухатися в цьому напрямку".

Він також додав, що Трамп говорив з Путіним про втручання у вибори США.

"Президент розповів, що він сказав Володимиру Путіну про російське втручання в наші вибори. І він сказав, що впевнений, що в результаті цієї бесіди Володимир розуміє, що ми цього не потерпимо", – додав Помпео.

Нагадаємо, 16 липня, у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з головою Російської Федерації Володимиром Путіним. За її підсумками, очільник Кремля, зокрема, розповів, що позиція американського лідера залишається незмінною: Крим було незаконно анексовано Москвою.



Згодом видання Bloomberg повідомило, що Путін під час зустрічі з Трампом запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Підкреслювалося, що поки російський лідер не захотів оприлюднювати план, аби його американський колега зміг краще розглянути.