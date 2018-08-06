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Медведєв анонсував "страшний конфлікт" у разі вступу Грузії до НАТО

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Медведєв заявив, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт"
Медведєв заявив, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт" / Фото з вільних мереж

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв висловив переконання, що вступ Грузії до НАТО може спровокувати "страшний конфлікт". Свою заяву політик зробив в ефірі однієї з російських радіостанцій.

Медведєв зазначив, що так званий "збройний конфлікт між Грузією і Південною Осетією" у 2008 році, у який втрутилася Росія, можна було попередити, оскільки в силовому варіанті "жодної неминучості не було".

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Крім того, російський прем’єр прокоментував наслідки можливого вступу Грузії до НАТО.

"Це може спровокувати страшний конфлікт. Незрозуміло, навіщо це треба", – заявив Медведєв.

Нагадаємо, 12 липня на саміті НАТО генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Грузія стане членом НАТО.

Теги: Новини політики Новини Росії Дмитро Медведєв НАТО Новини Грузії
Джерело: 24 канал
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