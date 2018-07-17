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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Путін пригрозив "вкрай негативною" реакцією у випадку вступу України до НАТО

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Президент РФ Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін / tabloid.informator.news

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія відреагує "вкрай негативно", якщо Україна або Грузія вступить в НАТО.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Fox News.

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"Для нас, що ж, це пряма і безпосередня загроза для національної безпеки. Пересування інфраструктури НАТО до наших кордонів буде загрозою, і реакція буде вкрай негативною", – заявив Путін.

Нагадаємо, Угорщина вимагає від України відкласти реалізацію закону про освіту до 2023 року та вимагає внести зміни до нього. Так, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що якщо українська влада відкине зауваження Будапешту, то Угорщина буде блокувати важливі для Києва зустрічі на рівні Європейського Союзу та НАТО.

Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін НАТО Новини Грузії
Джерело: 24 Канал
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