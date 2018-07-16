Ми готові захищатись навіть без міжнародної підтримки, – Порошенко
Петро Порошенко переконаний, що попри те, що українське питання є в пріоритетах НАТО, Україна зможе себе захистити навіть без міжнародної підтримки.
Про це Порошенко заявив ввечері понеділка в ефірі телеканалу ICTV.
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Ми готові і будемо захищати нашу землю навіть якщо ми залишимося самі, без міжнародної підтримки. Для цього навіть у дуже важких умовах життя людей, я це знаю, ми продовжуємо розбудовувати армію, і пріоритетом залишаються Збройні Сили України,
– наголосив український президент.
Раніше у своєму виступі, коментуючи зустріч Трампа і Путіна у Гельсінкі, Порошенко запевнив, що Україна, як і раніше, залишається у пріоритеті для США та НАТО.
Джерело: 24 Канал
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