Мы готовы защищаться даже без международной поддержки, – Порошенко
Петр Порошенко убежден, что несмотря на то, что украинский вопрос находится в приоритетах НАТО, Украина сможет себя защитить даже без международной поддержки.
Об этом Порошенко заявил вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV.
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Мы готовы и будем защищать нашу землю, даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Для этого даже в очень тяжелых условиях жизни людей, я это знаю, мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные Силы Украины,
– подчеркнул украинский президент.
Ранее в своем выступлении, комментируя встречу Трампа и Путина в Хельсинки, Порошенко заверил, что Украина, как и ранее, остается в приоритете для США и НАТО.
Источник: 24 Канал
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