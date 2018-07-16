Мы готовы защищаться даже без международной поддержки, – Порошенко

Петр Порошенко убежден, что несмотря на то, что украинский вопрос находится в приоритетах НАТО, Украина сможет себя защитить даже без международной поддержки.

Об этом Порошенко заявил вечером в понедельник в эфире телеканала ICTV.

Читайте также: Порошенко объяснил, какую операцию Россия может готовить против Украины

Мы готовы и будем защищать нашу землю, даже если мы останемся одни, без международной поддержки. Для этого даже в очень тяжелых условиях жизни людей, я это знаю, мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные Силы Украины,

– подчеркнул украинский президент.

Ми готові і будемо захищати нашу землю навіть якщо ми залишимося самі, без міжнародної підтримки. Для цього ми продовжуємо розбудовувати армію, і пріоритетом залишаються Збройні Сили України — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 липня 2018 р.

Ранее в своем выступлении, комментируя встречу Трампа и Путина в Хельсинки, Порошенко заверил, что Украина, как и ранее, остается в приоритете для США и НАТО.