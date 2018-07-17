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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Путин пригрозил "крайне негативной" реакцией в случае вступления Украины в НАТО

417 Читати новину українською
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин / tabloid.informator.news

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия отреагирует "крайне негативно", если Украина или Грузия вступит в НАТО.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

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"Для нас, же, это прямая и непосредственная угроза для национальной безопасности. Передвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам будет угрозой, и реакция будет крайне негативной", – заявил Путин.

Напомним, Венгрия требует от Украины отложить реализацию закона об образовании до 2023 года и требует внести изменения в него. Так, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что если украинская власть отбросит замечания Будапешта, то Венгрия будет блокировать важные для Киева встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Путин Новости Грузии НАТО
Источник: 24 Канал
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