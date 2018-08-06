Медведев анонсировал "страшный конфликт" в случае вступления Грузии в НАТО

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил убеждение, что вступление Грузии в НАТО может спровоцировать "страшный конфликт". Свое заявление политик сделал в эфире одной из российских радиостанций.

Медведев отметил, что так называемый "вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией в 2008 году, в который вмешалась Россия, можно было бы предупредить, поскольку в силовом варианте "никакой неизбежности не было".

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Кроме того, российский премьер прокомментировал последствия возможного вступления Грузии в НАТО.

"Это может спровоцировать страшный конфликт. Непонятно, зачем это нужно", – заявил Медведев.

Напомним, 12 июля на саммите НАТО генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия станет членом НАТО.