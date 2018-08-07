Правительство США и Европейский союз призвали Россию вывести вооружение из Грузии

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию вывести вооружение с территорий Грузии, которые оккупированы уже на протяжении десяти лет. Свою поддержку выразил также в Европе в лице высокого представителя Европейского союза, который выступил с заявлением относительно освобождения оккупированных территорий Грузии Россией.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Соединенных Штатов Америки.

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Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России бросились через международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году,

– говорится в сообщении посольства США в Украине.

Сьогодні виповнюється 10 років з дня, коли збройні сили Росії ринули через міжнародний кордон з Грузією, намагаючись силоміць змінити його. Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої сили на довоєнні позиції, як це було узгоджено в 2008 році. https://t.co/Rym6RPcQUi — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 7 серпня 2018 р.

На поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности к мирному урегулированию конфликта с Россией также высказались в Европейском Союзе.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", – говорится в заявлении к 10-й годовщине конфликта.

В частности в Европейском союзе подтвердили свое обязательство продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулировании конфликта в Грузии, в том числе путем сопредседательства в Женевских дискуссиях, в рамках усилий Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС.