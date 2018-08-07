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Правительство США и Европейский союз призвали Россию вывести вооружение из Грузии

75 Читати новину українською
США и ЕС призвали Россию освободить оккупированные территории Грузии
США и ЕС призвали Россию освободить оккупированные территории Грузии / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки призвали Российскую Федерацию вывести вооружение с территорий Грузии, которые оккупированы уже на протяжении десяти лет. Свою поддержку выразил также в Европе в лице высокого представителя Европейского союза, который выступил с заявлением относительно освобождения оккупированных территорий Грузии Россией.

Об этом на своей странице в Twitter сообщило посольство Соединенных Штатов Америки.

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Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России бросились через международную границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году,
– говорится в сообщении посольства США в Украине.

На поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности к мирному урегулированию конфликта с Россией также высказались в Европейском Союзе.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", – говорится в заявлении к 10-й годовщине конфликта.

В частности в Европейском союзе подтвердили свое обязательство продолжать участвовать в усилиях по стабилизации и урегулировании конфликта в Грузии, в том числе путем сопредседательства в Женевских дискуссиях, в рамках усилий Специального представителя ЕС и постоянного присутствия на местах Миссии наблюдателей ЕС.

Теги: Новости политики Новости США Новости России Европа Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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