10 років тому російська агресивна машина розкрила свою справжню сутність, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко висловив підтримку грузинському народові у 10-річницю початку російсько-грузинської війни.

"У цей день висловлюємо щиру підтримку та солідарність з нашими друзями в Грузії. Рівно десять років тому російська агресивна машина наважилася розкрити свою справжню сутність", – написав Порошенко у своєму Facebook.

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За його словами, "агресія Москви проти Тбілісі стала показовою демонстрацією світовій спільноті, що Кремль більше не збирається жити за правилами добросусідства та поважати міжнародне право".

Для Москви більш близькими є імперські амбіції та одвічне тяжіння до загарбання чужих територій. Яким би чітким не був цей сигнал, на жаль, тоді почули його далеко не всі. Інакше не було б агресії проти України, торпедування європейського і трансатлантичного миру і безпеки, втручання у внутрішні справи тих держав, які Кремль продовжує вважати ворогами,

– наголосив Президент України.

На його переконання, спільними зусиллями можна припинити агресію, поважати міжнародне право та відновимо територіальну цілісність і України, і Грузії.

Що сталося 7 серпня 2008 року? 7 серпня розпочалася російсько-грузинська війна. Російські регулярні війська вторглися у Грузію, перетнувши кордон країни через Рокський тунель. Через потужні обстріли з боку осетинських сепаратистів та російських військових увечері грузинські війська увійшли до Цхінвалі і почали там спецоперацію. Російська армія незаконно вторглася до Грузії як мінімум на 19-20 годин раніше початку грузинської операції. Щоправда, офіційно Москва заявляє, що її військові зайшли в Грузію лише 8 серпня, після того, як Тбілісі розпочав військову операцію в Цхінвальському регіоні.