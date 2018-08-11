Майк Помпео провів телефонну розмову з Сергієм Лавровим

Державний секретар США Майк Помпео провів телефонні переговори з главою Міністерства закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Помпео висловив бажання налагодити відносини між країнами, а міністр закордонних справ Росії заявив про категоричне неприйняття введення санкцій проти Росії через отруєння екс-полковника російської розвідки Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському місті Солсбері.

Про це повідомлено на офіційному сайті Держдепартаменту США.

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В ході телефонної розмови Майк Помпео висловив бажання налагодити стосунки між двома країнами.

Також дипломати обговорили питання нових санкцій США щодо Росії через отруєння Сергія Скрипаля, ситуацію в Сирії та інші теми які розглядалися під час зустрічі президентів Росії і США в Гельсінкі 16 липня.

Сайт МЗС Росії повідомляє, що розмова була ініційована американською стороною.

"З російської сторони було висловлено категоричне неприйняття недавно оголошених Вашингтоном нових санкцій з посиланням на нібито наявну інформацію про причетність Росії до так званої "справи Скрипалів". Сергій Лавров наголосив, що ані США, ані Велика Британія, ані жодна інша країна за час після інциденту в Солсбері не надала жодного факту на підкріплення таких тверджень", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".



Згодом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій США Росія розцінюватиме, як оголошення економічної війни.