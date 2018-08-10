Пєсков озвучив позицію Путіна щодо нових санкцій США

Президент Росії Володимир Путін провів зустріч з членами Ради безпеки Росії, обговоривши з ними нові санкції Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомило видання "Ведомости" з посиланням на заяву прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

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Зазначається, що в засіданні взяли участь голова Держдуми В'ячеслав Володін, керівник адміністрації президента Антон Вайно, секретар Ради безпеки Микола Патрушев, міністр оборони Сергій Шойгу та директор ФСБ Олександр Бортніков.

Обговорювалася також тема нових недружніх кроків з боку Вашингтона у вигляді торгових обмежень. Наголошувалося на повній нелегітимності подібних дій з точки зору міжнародного права,

– зауважив Пєсков.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.



8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".



Згодом прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення санкцій США Росія розцінюватиме, як оголошення економічної війни.