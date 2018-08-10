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Експерт назвав справжню причину введення США нових санкцій проти Росії

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Трамп готується до наступних переговорів з Путіним?
Трамп готується до наступних переговорів з Путіним? / 24 Канал

Путін шукатиме можливості для пом’якшення санкцій, введених США проти Росії. Але передумов і підстав для цього немає. Навпаки заяви США щодо посилення свідчать про готовність Вашингтону жорсткіше протидіяти Росії.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Василь Мокан.

Більш детально про протистояння США і Росії в матеріалі: Послідовно і жорстко: як США б’ють по Росії

На думку політолога, тема повного зняття чи пом'якшень антиросійських санкцій, вочевидь, обговорювалася під час зустрічі Трампа і Путіна в Гельсінки. Але на даному етапі це неможливо, зважаючи на відсутність будь-яких кроків з боку Росії.

США б’ють точково, розуміючи, що оточення Путіна має на нього вплив, хоча не має можливості ухвалювати рішення. Тому в Білому домі ініціювали двосторонні зустрічі Трампа і Путіна, так як знають, що в Росії рішення приймає тільки президент. На даному етапі всі розмови про посилення санкцій і інші дії США щодо Росії треба розглядати в контексті підготовки наступної зустрічі Трампа і Путіна, де й ухвалюватимуться рішення та напрацьовуватимуться конкретні домовленості,
– переконаний Василь Мокан.

Водночас експерт відзначає: антиросійські санкції не можуть розглядатися окремо від України, Сирії, санкцій проти Ірану, які США поновлюють. В Ірані Росія, як відомо, грає активну роль.

"Санкції впливають, хоча і не є самодостатнім інструментом. Це додатковий метод тиску, який сам по собі не вирішує геополітичних проблем. І в Україні зокрема. Але ефект є, так як унеможливлює технологічну і військову співпрацю РФ із Заходом. І це не може подобатися Путіну і його оточенню. Особливо, коли економісти говорять, що запас міцності вичерпується", – підкреслює Мокан.

Однак, за його словами, Кремль продовжить зусилля з пошуку шляхів пом’якшення санкцій. Але передумов і підстав для цього немає.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

8 серпня речниця Державного департаменту США Гізер Науерт заявила, що США оголошують про запровадження нових санкцій проти Росії через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки Юлії в британському Солсбері на початку березня. Вони набудуть чинності орієнтовано 22 серпня. Причина – "використання урядом Росії хімічної або біологічної зброї проти власних громадян".

В квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку олігархи які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Санкції Володимир Путін Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
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