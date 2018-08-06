США відновили санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки відновили санкції проти Ірану. Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють на сайті Білого дому.

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Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

"(Іранська ядерна угода, – ред.) жахлива, одностороння угода не змогла досягти основної мети блокування всіх шляхів до створення іранської атомної бомби. Вона надала рятувальні кошти для вбивчої диктатури, яка продовжувала поширювати кровопролиття, насильство, і хаос ", – заявив Трамп.

Обмеження будуть стосуватися більшості секторів економіки, включаючи обмеження на валютні операції.

Санкції будутьвводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.



Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.