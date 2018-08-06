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США відновили санкції проти Ірану

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Дональд Трамп ввів санкції проти Ірану
Дональд Трамп ввів санкції проти Ірану

Сполучені Штати Америки відновили санкції проти Ірану. Відповідний указ підписав президент США Дональд Трамп.

Про це повідомляють на сайті Білого дому.

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Санкції вступають у силу після того, як у травні цього року Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном, підписаної у 2015 році.

"(Іранська ядерна угода, – ред.) жахлива, одностороння угода не змогла досягти основної мети блокування всіх шляхів до створення іранської атомної бомби. Вона надала рятувальні кошти для вбивчої диктатури, яка продовжувала поширювати кровопролиття, насильство, і хаос ", – заявив Трамп.

Обмеження будуть стосуватися більшості секторів економіки, включаючи обмеження на валютні операції.

Санкції будутьвводити у два етапи: перший етап реалізується починаючи з 00:01 години за місцевим часом, другий буде запроваджений в наступні три місяці.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.

Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Санкції Іран Новини США
Джерело: 24 Канал
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