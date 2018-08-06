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США возобновили санкции против Ирана

19 Читати новину українською
Дональд Трамп ввел санкции против Ирана
Дональд Трамп ввел санкции против Ирана

Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Ирана. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.

Об этом сообщают на сайте Белого дома.

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Санкции вступают в силу после того, как в мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.

"(Иранское ядерное соглашение, – 24) ужасное, одностороннее соглашение не смогло достичь основной цели блокирования всех путей к созданию иранской атомной бомбы. Оно предоставило спасательные средства для убийственной диктатуры, которая продолжала распространять кровопролитие, насилие и хаос", – заявил Трамп.

Ограничения будут касаться большинства секторов экономики, включая ограничения на валютные операции.

Санкции будут вводить в два этапа: первый этап реализуется начиная с 00:01 часов по местному времени, второй будет введен в следующие три месяца.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.

Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.

Теги: Новости политики Новости США Иран Санкции Дональд Трамп
Источник: 24 Канал
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