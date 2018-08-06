США возобновили санкции против Ирана
Соединенные Штаты Америки возобновили санкции против Ирана. Соответствующий указ подписал президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщают на сайте Белого дома.
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Санкции вступают в силу после того, как в мае этого года Трамп объявил о выходе США из ядерного соглашения с Ираном, подписанного в 2015 году.
"(Иранское ядерное соглашение, – 24) ужасное, одностороннее соглашение не смогло достичь основной цели блокирования всех путей к созданию иранской атомной бомбы. Оно предоставило спасательные средства для убийственной диктатуры, которая продолжала распространять кровопролитие, насилие и хаос", – заявил Трамп.
Ограничения будут касаться большинства секторов экономики, включая ограничения на валютные операции.
Санкции будут вводить в два этапа: первый этап реализуется начиная с 00:01 часов по местному времени, второй будет введен в следующие три месяца.
Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.
Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.
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