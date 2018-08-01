Туреччина відреагувала на санкції введені у США

Міністерство закордонних справ Туреччини висловило протест проти оголошеного Мінфіном США рішення щодо санкцій накладених на міністра внутрішніх справ Туреччини та міністра юстиції.

Про це повідомило агентство Анадолу.

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На агресивне ставлення США, яке не послужить будь-яким цілям, буде дано негайну і адекватну відповідь. Закликаємо США відмовитися від цього помилкового рішення,

– сказано в заяві.

США оголосили про введення санкцій проти двох турецьких міністрів через те, що Анкара не дозволила повернутися на батьківщину американському пастору Ендрю Брансон, щодо якого в Туреччині триває судовий процес. Активи міністрів буде заблоковано на території США, якщо такі є.

Санкції введено в рамках прийнятого Конгресом США в 2016 році так званого глобального акту Магнітського, спрямованого проти осіб учасників, на думку Вашингтона, які є поміченими в корупції та порушують права людини.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовано тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона.



Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві та сприянні терористам.