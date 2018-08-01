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У США ввели санкції проти двох чиновників з Туреччини

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США почали вводити санкції проти Туреччини
США почали вводити санкції проти Туреччини / Фото з відкритих джерел

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки ввело санкції проти міністра юстиції Туреччини та главу МВС в рамках глобального акту Магнітського.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів США.

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Міністерство вжило заходів щодо міністра юстиції Туреччини Абдулхаміта Гуля та міністра внутрішніх справ Сулеймана Сойлу, обидва з яких виконували провідні ролі в організаціях, відповідальних за арешт та затримання пастора Ендрю Брансона,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що чиновники працюють в урядових організаціях, які відповідальні за серйозні порушення прав людини в Туреччині.

Міністр фінансів Стівен Мнучін зауважив США вважають неприйнятним та незаконним затримання пастора Брансона та його тривале переслідування турецькими чиновниками.

"Президент Трамп дав чітко зрозуміти, що Сполучені Штати очікують, що Туреччина негайно звільнить його", – сказав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив Туреччині великими санкціями. Такі заяви обґрунтовані тим, що у Туреччині тривалий час утримують американського пастора Ендрю Брансона. 

Його заарештували в Туреччині в жовтні 2016 року за звинуваченням у шпигунстві і пособництві терористам.

Теги: Новини США Новини політики Новини Туреччини Санкції
Джерело: 24 Канал
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