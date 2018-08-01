В США ввели санкции против двух чиновников из Турции

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против министра юстиции Турции и главы МВД в рамках глобального акта Магнитского.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов США.

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Министерство приняло меры в отношении министра юстиции Турции Абдулхамита Гуля и министра внутренних дел Сулеймана Сойлу, оба из которых исполняли ведущие роли в организациях, ответственных за арест и задержание пастора Эндрю Брансона,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновники работают в правительственных организациях, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Турции.

Министр финансов Стивен Мнучин заметил, США считают неприемлемым и незаконным задержание пастора Брансона и его длительное преследование турецкими чиновниками.

"Президент Трамп дал четко понять, что Соединенные Штаты ожидают, что Турция немедленно уволит его", – сказал министр.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп пригрозил Турции большими санкциями. Такие заявления обоснованы тем, что в Турции длительное время удерживают американского пастора Эндрю Брансона.



Его арестовали в Турции в октябре 2016 года по обвинению в шпионаже и пособничестве террористам.