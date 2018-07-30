Ердоган жорстко відповів Трампу про впровадження санкцій
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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його уряд не буде відступати під натиском США у питанні арешту американського пастора Ендрю Брансона.
Про це повідомляє Reuters.
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"Ми не будемо відступати, якщо нам погрожуватимуть санкціями. Вони не повинні забувати, що вони втрачають щирого партнера", –заявив Ердоган.
Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Туреччині санкціями, якщо не звільнить Брансона, який працював там понад 20 років, і якого звинувачують у тероризмі.
В'язень рішуче заперечує звинувачення. Розгляд його справи відкладено до 12 жовтня.
Джерело: 24 Канал
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