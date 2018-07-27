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Санкции США против Турции: чего хочет добиться Трамп

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Дональд Трамп і Реджеп Ердоган
Дональд Трамп і Реджеп Ердоган / Фото із соцмереж

Дональд Трамп и его команда начали раскачивать тему с санкциями против Турции. Они требуют освобождения американского пастора Эндрю Брансона, которого турки обвиняют в терроризме.

Естественно, дело Брансона – это просто витрина, внешняя оболочка, куда более глубинных проблем в отношениях Анкары и Вашингтона. США хотят вернуть Турцию в свой лагерь и сделать более лояльной. Сближение Турции с Россией и Ираном по многим вопросам Ближнего Востока очень мешает американским интересам.

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Но еще больше это мешает интересам американских союзников – Израиля и нефтяных монархий Залива – по целому ряду вопросов:

  • блокада Катара
  • противостояние Ирану в Сирии
  • газовые конфликты в Восточном Средиземноморье
  • окончательное решение палестинского вопроса ("Сделка века" Дональда Трампа)
  • милитаризация Красного моря

Для Штатов и их союзников нынешняя политика Турции в регионе – неправильная и подрывает их позиции. Поэтому администрации Трампа необходимо либо идти на уступки, либо давить. Выбрали второе.

Санкции раскачивают не просто так. В Турции жесткий валютный кризис, который бьет по позициях президента Эрдогана и его партии. Санкции США могут ухудшить экономическое состояние страны. Сюда еще нефтяное эмбарго на иранскую нефть, которую импортирует Анкара – и получим красивую картинку резкого ухудшения ситуации в Турции.

Однако проблема состоит в том, что Эрдоган никогда не идет на уступки под давлением, лишь добровольно или когда он думает, что добровольно. Обама понимал это и действовал так, чтобы дать Эрдогану почувствовать свободу маневра и демонстрировать ее внутренней аудитории. Трамп – ну, он просто Трамп. Модель блефа с Северной Кореей, видимо, считается успешной.

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Автор: Блог Соцмережі
Теги: Публікації Новини політики Новини США Дональд Трамп Реджеп Ердоган Новини Туреччини
Джерело: Iliya Kusa
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