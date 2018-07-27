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Росія компрометує Трампа, щоб він відволікся від критики "Північного потоку-2"

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Путін навмисно вкинув ідею про так званий референдум на Донбасі
Путін навмисно вкинув ідею про так званий референдум на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Роздмухування Росією теми щодо так званого референдуму на Донбасі призвела до того, що всередині США розгорнулася кампанія протидії Трампу. І Росії це на користь.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами експерта, Трамп зайняв жорстку позицію щодо основного союзника Росії в Європі – Німеччини – через будівництво "Північного-потоку-2".

Президент США вважає, що Німеччина фактично є сателітом РФ, оскільки споживає 70% російського газу і фактично за рахунок цього спонсорує, в тому числі, і війну на Донбасі. Росія іде на компрометацію Трампа, вкидаючи в інформпростір ідею про референдум. Таким чином ставки Трампа в середині США понижуються, аби він відволікся від питань Європи і "Північного потоку-2", і перемкнувся на протистояння з Конгресом,
– вважає Снєгирьов.

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При цьому, наголошує фахівець, насправді єдиний стратегічний партнер України сьогодні – США, які зайняли жорстку позицію по "Північному потоку-2". Німеччина і Франція, на його думку, нас здали.

"Вся Європа лягла під Росію. Путін побачив, що Захід не готовий до введення миротворців, а хоче виконання Україною, в першу чергу, політичної частини "Мінська-2". Тому закидає ідею так званого референдуму, знаючи, що Захід її не підтримає. І тоді Кремль буде тиснути, щоб Україну примусили виконати мінські угоди", – наголошує Дмитро Снєгирьов.

6 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом видання Bloomberg повідомило, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі. Пізніше помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що на зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання можливого проведення референдуму на Донбасі.

Що таке "Північний потік-2"?
Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Дональд Трамп Володимир Путін Північний потік-2 "Референдум" на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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