У США зробили важливу заяву про "Північний потік-2"

Сполучені Штати Америки є категоричними противниками російського проекту газопроводу "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України.

Про це заявив заступник держсекретаря США з питань енергетичних ресурсів Френсіс Феннон під час зустрічі з президентом України Петром Порошенком, передає прес-служба глави держави.

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За його словами, відносини між США та Україною, зокрема у сфері енергетичної безпеки, є важливими.

Хочу висловити непохитну підтримку України з боку США і категоричний спротив проекту "Північний потік-2". Хочу підкреслити необхідність підтримки надійного транзиту газу в Україні. Ми всі єдині в США щодо підтримки України,

– наголосив Феннон.

У свою чергу, український президент зауважив, що "Північний потік-2" загрожує не лише енергетиці України і ЄС, а напряму стосується геополітичної безпеки світу.

"Дуже важлива наша координація у питаннях недопущення будівництва "Північного потоку-2". І я вітаю абсолютно чітку і послідовну позицію американського президента Дональда Трампа і американської Адміністрації, американського уряду. Для нас це надзвичайно важливо", – сказав Порошенко.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.