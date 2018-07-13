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"Північний потік-2" – це катастрофа, – Трамп гостро висловився щодо будівництва газопроводу

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Дональд Трамп гостро висловився щодо будівництва газопроводу
Дональд Трамп гостро висловився щодо будівництва газопроводу / Прямий

Під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей президент США Дональд Трамп гостро висловився щодо згоди Євросоюзу та Німеччини на будівництво Росією "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Громадське.

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"Я вважаю, що "Північний потік-2" – це повна катастрофа. Це жахливо, що Німеччина має газопровід з Росії. Мені повідомляли, що до 70% енергоресурсів Німеччини, після побудови нового газогону, постачатиметься з Росії. Як ви можете говорити про мир, якщо Росія має такий вплив у вашій країні?", – заявив Трамп.

Також Дональд Трамп додав, що обговорить питання будівництва газопроводу під час зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Нагадаємо, що зустріч має відбутися 16 липня.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Також, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам "Північний потік-2" становить загрозу енергобезпеці ЄС.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини політики Дональд Трамп Північний потік-2
Джерело: 24 Канал
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