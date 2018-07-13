"Северный поток-2" – это катастрофа, – Трамп остро высказался про строительство газопровода

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй президент США Дональд Трамп резко высказался относительно согласия Евросоюза и Германии на строительство Россией "Северного потока-2".

Об этом сообщает Громадське.

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"Я считаю, что "Северный поток-2" – это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России. Как вы можете говорить о мире, если Россия имеет такое влияние в вашей стране?", – заявил Трамп.

Также Дональд Трамп добавил, что обсудит вопрос строительства газопровода во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Напомним, что встреча должна состояться 16 июля.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не нуждается в строительстве нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" представляет угрозу энергобезопасности ЕС.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.