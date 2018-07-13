19:43
13 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
26°C 18°C
  • суббота
    23°C 17°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
  • понедельник
    24°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, 12 июля
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, 12 июля
Почему украинцы становятся рабами, а рабовладельцев почти никогда не наказывают
ЦРУ
09:00, сегодня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики

"Северный поток-2" – это катастрофа, – Трамп остро высказался про строительство газопровода

206 Читати новину українською
Дональд Трамп остро высказался про строительство газопровода
Дональд Трамп остро высказался про строительство газопровода / Прямой

Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй президент США Дональд Трамп резко высказался относительно согласия Евросоюза и Германии на строительство Россией "Северного потока-2".

Об этом сообщает Громадське.

Читайте также: В Польше сделали новое острое заявление о "Северном потоке-2"

"Я считаю, что "Северный поток-2" – это полная катастрофа. Это ужасно, что Германия имеет газопровод из России. Мне сообщали, что до 70% энергоресурсов Германии, после постройки нового газопровода, будет поставляться из России. Как вы можете говорить о мире, если Россия имеет такое влияние в вашей стране?", – заявил Трамп.

Также Дональд Трамп добавил, что обсудит вопрос строительства газопровода во время встречи с российским президентом Владимиром Путиным. Напомним, что встреча должна состояться 16 июля.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не нуждается в строительстве нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" представляет угрозу энергобезопасности ЕС.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости политики Дональд Трамп Северный поток-2
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
сегодня, 19:00 Крутіше ніж у Путіна в Росії: як Порошенко і Ко почали боротися з неприхильними журналістами
Віталій Шабунін 49
Признает ли Трамп оккупацию Крыма: мнения западных экспертов
сегодня, 18:01 Признает ли Трамп оккупацию Крыма: мнения западных экспертов
286
5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
12 июля, 19:00 5 городов Украины, где лучше всего живется любителям пива
194
Не так все просто із "євробляхами" та податками
сегодня, 17:00 Не так все просто із "євробляхами" та податками
Блог Соцмережі 1403
Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
сегодня, 16:00 Падение и повышение курса гривны: как власть грабит людей
Сергій Фурса 285
Внезапная болезнь Путина гораздо серьезнее, – Independent
 15 февраля , 09:18
Выборы президента России: официальные результаты голосования
 23 марта , 12:00
Ракетный удар по Сирии: все детали военной операции
 14 апреля , 15:14
РосСМИ нашли "украинский след" в аварии Ан-148 в Подмосковье
 12 февраля , 09:33
Х-фактор 9 сезон кастинги: объявлен список городов, даты и места проведения
 31 января , 16:51
Брат Найема рассказал о состоянии здоровья политика после избиения
 1 мая , 11:49
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук