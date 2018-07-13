В Польше сделали новое острое заявление о "Северном потоке-2"

Газопровод "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины, приведет к большей агрессии Кремля.

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает "Польское радио".

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По его словам, транзит газа в обход Польши, Беларуси и Украины может привести к применению Россией еще более агрессивной политики именно в отношении Украины.

"Российские войска на польско-украинской границе – это не то, чего мы хотим и, наверное, это не то, чего хочет Украина", – сказал политик.

Глава правительства отметил, что Польша пытается замедлить реализацию "Северного потока-2", и добавил, что им нужна поддержка от других государств.

Кроме того, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович после саммита НАТО в Брюсселе заявил, что санкции США против компаний, которые привлечены к строительству газопровода, юридически возможны.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Так как это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.



Также, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа не нуждается в строительстве нового газопровода России, а сам "Северный поток-2" несет угрозу энергобезопасности ЕС.

Что такое "Северный поток-2"? Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он нарушает принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.