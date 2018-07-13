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У Польщі зробили нову гостру заяву про "Північний потік-2"

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"Північний потік-2" може дестабілізувати Європу
"Північний потік-2" може дестабілізувати Європу / Фото з відкритих джерел

Газопровід "Північний потік-2", який хочуть прокласти з Росії в Німеччину через Балтійське море в обхід України, призведе до більшої агресії Кремля.

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький, передає "Польське радіо".

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За його словами, транзит газу в обхід Польщі, Білорусі та України може призвести до застосування Росією ще більш агресивної політики саме щодо України.

"Російські війська на польсько-українському кордоні – це не те, чого ми хочемо і, напевно, це не те, чого хоче Україна", – сказав політик.

Очільник уряду зазначив, що Польща намагається сповільнити реалізацію "Північного потоку-2" і додав, що їм потрібна підтримка від інших держав.

Окрім того, міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович після саміту НАТО у Брюсселі заявив, що санкції США проти компаній, які залучені до будівництва газопроводу, юридично можливі.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Також, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Європа не потребує будівництва нового газопроводу Росії, а сам "Північний потік-2" становить загрозу енергобезпеці ЄС.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Північний потік-2 Новини Польщі
Джерело: 24 Канал
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