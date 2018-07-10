У Нафтогазі розповіли, чим "Північний потік-2" загрожує всьому світу

Факт існування газопроводу "Північний потік-2" може зруйнувати стабільність миру та безпеки не тільки на території європейських країн, але й у цілому світі загалом.

Про це сказала голова наглядової ради НАК "Нафтогаз України" Клер Споттісвуд, передає прес-служба компанії у Twitter.

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Я вважаю, що сам факт існування "Північного потоку-2" може дестабілізувати мир та безпеку в Європі. Без сумніву, решта світу також відчує на собі наслідки. "Північний потік-2" будується лише з однією метою – консолідувати вплив Газпрому та відрізати Україну. Великий геополітичний інтерес Росії у "Північному потоці-2" є очевидним,

– наголосила чиновниця.

За її словами, газопровід не зможе кардинально змінити ситуацію, адже буде повторювати уже існуючі потужності.

"Російський проект лише дублюватиме уже наявні гнучкі та надійні потужності, транспортуючи газ тим самим покупцям, у тих самих країнах, але довшим маршрутом. Це не економічний, а виключно політичний ефект", – додала Споттісвуд.

Я вважаю, що сам факт існування Північного Потоку 2 може дестабілізувати мир та безпеку в Європі. Без сумніву, решта світу також відчує на собі наслідки., - Клер Споттісвуд, голова наглядової ради pic.twitter.com/rjo5vojBr1 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 10 июля 2018 г.

Нагадаємо, всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.