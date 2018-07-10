В Нафтогазе рассказали, чем "Северный поток-2" грозит всему миру

Факт существования газопровода "Северный поток-2" может разрушить стабильность мира и безопасности не только на территории европейских стран, но и во всем мире в целом.

Об этом сказала председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, передает пресс-служба компании в Twitter.

Читайте также: Премьер Польши категорически высказался о строительстве "Северного потока-2"

Я считаю, что сам факт существования "Северного потока-2" может дестабилизировать мир и безопасность в Европе. Без сомнения, остальной мир также почувствует на себе последствия. "Северный поток-2" строится только с одной целью – консолидировать влияние Газпрома и отрезать Украину. Большой геополитический интерес России в "Северном потоке-2" очевиден,

– отметила чиновница.

По ее словам, газопровод не сможет кардинально изменить ситуацию, ведь будет повторять уже существующие мощности.

"Российский проект будет только дублировать уже имеющиеся гибкие и надежные мощности, транспортируя газ тем самым покупателям, в тех же странах, но более длинным маршрутом. Это не экономический, а исключительно политический эффект", – добавила Споттисвуд.

Я вважаю, що сам факт існування Північного Потоку 2 може дестабілізувати мир та безпеку в Європі. Без сумніву, решта світу також відчує на собі наслідки., - Клер Споттісвуд, голова наглядової ради pic.twitter.com/rjo5vojBr1 — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 10 июля 2018 г.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания– против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.