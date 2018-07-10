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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Нафтогазе рассказали, чем "Северный поток-2" грозит всему миру

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"Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе и мире
"Северный поток-2" может дестабилизировать ситуацию в Европе и мире / Фото из открытых источников

Факт существования газопровода "Северный поток-2" может разрушить стабильность мира и безопасности не только на территории европейских стран, но и во всем мире в целом.

Об этом сказала председатель наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Клэр Споттисвуд, передает пресс-служба компании в Twitter.

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Я считаю, что сам факт существования "Северного потока-2" может дестабилизировать мир и безопасность в Европе. Без сомнения, остальной мир также почувствует на себе последствия. "Северный поток-2" строится только с одной целью – консолидировать влияние Газпрома и отрезать Украину. Большой геополитический интерес России в "Северном потоке-2" очевиден,
– отметила чиновница.

По ее словам, газопровод не сможет кардинально изменить ситуацию, ведь будет повторять уже существующие мощности.

"Российский проект будет только дублировать уже имеющиеся гибкие и надежные мощности, транспортируя газ тем самым покупателям, в тех же странах, но более длинным маршрутом. Это не экономический, а исключительно политический эффект", – добавила Споттисвуд.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания– против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Газпром Нафтогаз Европа Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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