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В США сделали важное заявление о "Северном потоке-2"

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США осуждают строительство "Северного потока-2"
США осуждают строительство "Северного потока-2" / Фото из открытых источников

Соединенные Штаты Америки являются категорическими противниками российского проекта газопровода "Северный поток-2", который хотят проложить из России в Германию через Балтийское море в обход Украины.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Фрэнсис Феннон во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, передает пресс-служба главы государства.

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По его словам, отношения между США и Украиной, в частности в сфере энергетической безопасности, важны.

Хочу выразить непоколебимую поддержку Украины со стороны США и категорическое сопротивление проекту "Северный поток-2". Хочу подчеркнуть необходимость поддержки надежного транзита газа в Украину. Мы все едины в США относительно поддержки Украины,
– отметил Феннон.

В свою очередь, украинский президент отметил, что "Северный поток-2" грозит не только энергетике Украины и ЕС, а напрямую касается геополитической безопасности мира.

"Очень важна наша координация в вопросах недопущения строительства "Северного потока-2". И я приветствую абсолютно четкую и последовательную позицию американского президента Дональда Трампа и американской Администрации, американского правительства. Для нас это очень важно", – сказал Порошенко.

Напомним, все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" выдали в Германии, Финляндии и Швеции. А вот Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, США и Дания – против строительства газопровода. Ведь это увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.

Что такое "Северный поток-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.

Теги: Новости США Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Северный поток-2
Источник: 24 Канал
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