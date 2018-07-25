Путін таки пропонував Трампу референдум на Донбасі: підтвердження від помічника президента РФ

Помічник президента Росії Юрій Ушаков підтвердив повідомлення ЗМІ про те, що на зустрічі Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом обговорювалося питання можливого проведення референдуму на Донбасі.

Про це Ушаков розповів в інтерв'ю виданню "Известия".

Так, Помічник Путіна сказав, що референдум на Донбасі став однією з тем, яку лідери Росії і США обговорювали в ході недавнього саміту в столиці Фінляндії.

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"Це пропозиція обговорювалася, поки що реакції немає", – заявив Ушаков.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом Росії Володимиром Путіним. Згодом видання Bloomberg повідомило, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, щоб вирішити конфлікт на Донбасі.