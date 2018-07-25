Путин таки предлагал Трампу референдум на Донбассе: подтверждение от помощника президента РФ

Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сообщения СМИ о том, что на встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос возможного проведения референдума на Донбассе.

Об этом Ушаков рассказал в интервью изданию "Известия".

Так, Помощник Путина сказал, что референдум на Донбассе стал одной из тем, которую лидеры России и США обсуждали в ходе недавнего саммита в столице Финляндии.

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"Это предложение обсуждалось, пока реакции нет", – заявил Ушаков.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе.