Референдум на Донбасі: Волкер пояснив, чому ідея Путіна неможлива

Референдум на тимчасово окупованому Донбасі, який ймовірно запропонував провести президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, не може відбутися, так як він буде нелегітимним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "112 Україна".

Читайте також: Є одна умова: Тука відповів на пропозицію Путіна провести референдум на Донбасі

"Білий дім вже зробив заяву, він відхилив цю пропозицію", – заявив дипломат.

За словами політика, пропозиція провести референдум на окупованому Сході України є неможливою до реалізації.

В умовах, коли в українського уряду немає контролю за цими територіями, люди живуть в небезпеці, не мають свободи пересування, є люди, які звідти виїхали. Ніякого референдуму не може там статися, він не матиме легітимності. Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів,

– наголосив Волкер.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.



Згодом, видання Bloomberg повідомив, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.