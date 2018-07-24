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Референдум на Донбасі: Волкер пояснив, чому ідея Путіна неможлива

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Волкер прокоментував ймовірність проведення референдуму на Донбасі
Волкер прокоментував ймовірність проведення референдуму на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Референдум на тимчасово окупованому Донбасі, який ймовірно запропонував провести президент Російської Федерації Володимир Путін під час зустрічі з лідером США Дональдом Трампом, не може відбутися, так як він буде нелегітимним.

Про це заявив спецпредставник Державного департаменту США Курт Волкер в інтерв'ю "112 Україна".

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"Білий дім вже зробив заяву, він відхилив цю пропозицію", – заявив дипломат.

За словами політика, пропозиція провести референдум на окупованому Сході України є неможливою до реалізації.

В умовах, коли в українського уряду немає контролю за цими територіями, люди живуть в небезпеці, не мають свободи пересування, є люди, які звідти виїхали. Ніякого референдуму не може там статися, він не матиме легітимності. Саме тому США і всі інші відкидають пропозицію будь-яких референдумів,
– наголосив Волкер.

Нагадаємо, 16 липня у Гельсінкі відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з главою Російської Федерації Володимиром Путіним.

Згодом, видання Bloomberg повідомив, що глава Кремля під час зустрічі з американським лідером запропонував президенту США провести референдум, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Глава Ради національної безпеки США Гарретт Маркіс заявив, що Вашингтон не розглядає питання про підтримку можливого проведення на сході України референдуму про незалежність.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Війна на Донбасі Новини США Володимир Путін Курт Волкер
Джерело: 24 Канал
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