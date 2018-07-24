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Референдум на Донбассе: Волкер объяснил, почему идея Путина невозможна

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Волкер прокомментировал вероятность проведения референдума на Донбассе
Волкер прокомментировал вероятность проведения референдума на Донбассе / Фото из открытых источников

Референдум на временно оккупированном Донбассе, который, вероятно, предложил провести президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, не может произойти, так как он будет нелегитимным.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "112 Украина".

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"Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение", – заявил дипломат.

По словам политика, предложение провести референдум на оккупированном Востоке Украины невозможно в реализации.

В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда уехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов,
– подчеркнул Волкер.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.

Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Владимир Путин Новости России Новости США Курт Волкер Новости политики
Источник: 24 Канал
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