Референдум на Донбассе: Волкер объяснил, почему идея Путина невозможна
Референдум на временно оккупированном Донбассе, который, вероятно, предложил провести президент Российской Федерации Владимир Путин во время встречи с лидером США Дональдом Трампом, не может произойти, так как он будет нелегитимным.
Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер в интервью "112 Украина".
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"Белый дом уже сделал заявление, он отклонил это предложение", – заявил дипломат.
По словам политика, предложение провести референдум на оккупированном Востоке Украины невозможно в реализации.
В условиях, когда у украинского правительства нет контроля за этими территориями, люди живут в опасности, не имеют свободы передвижения, есть люди, которые оттуда уехали. Никакого референдума не может там произойти, он не будет иметь легитимности. Именно поэтому США и все другие отвергают предложение любых референдумов,
– подчеркнул Волкер.
Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялась встреча президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
Впоследствии, издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Глава Совета национальной безопасности США Гарретт Маркис заявил, что Вашингтон не рассматривает вопрос о поддержке возможного проведения на востоке Украины референдума о независимости.