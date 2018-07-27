Россия компрометирует Трампа, чтобы он отвлекся от критики "Северного потока-2"

Раздувание Россией темы о так называемом референдуме на Донбассе привело к тому, что внутри США развернулась кампания противодействия Трампу. И России это на пользу.

Путин намеренно бросил идею о так называемом референдуме на Донбассе. Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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По словам эксперта, Трамп занял жесткую позицию относительно основного союзника России в Европе – Германии – из-за строительства "Северного-потока-2".

Президент США считает, что Германия фактически является сателлитом РФ, поскольку потребляет 70% российского газа и фактически за счет этого спонсирует, в том числе, и войну на Донбассе. Россия идет на компрометацию Трампа, бросая в информпространство идею о референдуме. Таким образом ставки Трампа в середине США снижаются, чтобы он отвлекся от вопросов Европы и "Северного потока-2", и переключился на противостояние с Конгрессом,

– считает Снегирев.

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При этом, отмечает специалист, на самом деле единственный стратегический партнер Украины сегодня – США, которые заняли жесткую позицию по "Северному потоку-2". Германия и Франция, по его мнению, нас сдали.

"Вся Европа легла под Россию. Путин увидел, что Запад не готов к введению миротворцев, а хочет исполнения Украиной, в первую очередь, политической части "Минска-2". Поэтому забрасывает идею так называемого референдума, зная, что Запад ее не поддержит. И тогда Кремль будет давить, чтобы Украину заставили выполнить минские соглашения", – отмечает Дмитрий Снегирев.

6 июля в Хельсинки состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Впоследствии издание Bloomberg сообщило, что глава Кремля во время встречи с американским лидером предложил президенту США провести референдум, чтобы решить конфликт на Донбассе. Позже помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил сообщения СМИ о том, что на встрече Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом обсуждался вопрос возможного проведения референдума на Донбассе.

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Строительство этого газопровода резко осудили США, а в Еврокомиссии заявили, что он будет нарушать принципы прозрачности, недискриминации и равного доступа.