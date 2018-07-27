Сенатори США хочуть зменшити повноваження Трампа, щоб уникнути можливості виходу держави з НАТО

Четверо сенаторів США розробили законопроект, який не дозволятиме президенту Дональду Трампу вивести США з НАТО без попереднього згоди верхньої палати Конгресу та стримуватиме президента від посилення політики США щодо Росії.

Про це йдеться на сайті The Washington Post.

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Законопроект вимагатиме, щоб президент отримав підтвердження двох третин сенату – тієї межі, яка необхідна для укладення договору, – перш ніж він міг би вивести США з майже 70-річного альянсу.

На жаль, неналежне поводження президента Трампа з нашими найближчими союзниками викликало сумніви в прихильності Америки трансатлантичному Альянсу і цінностям у сфері оборони. Цей закон терміново необхідний для того, щоб жоден президент не міг вивести США з НАТО без згоди сенату,

– заявив Маккейн.

Джерело: https://ua.censor.net.ua/n3078558

Вона також надає право юридичному раднику сенату представляти орган у будь-яких судових справах, необхідних для запобігання виходу з НАТО без схвалення сенату.

Авторами документа виступили представники комітету сенату з міжнародних відносин республіканець Корі Гарднер і демократ Тім Кейн, голова комітету сенату зі Збройних сил, республіканець Джон Маккейн, а також високопоставлений демократ Джек Рід.

Нагадаємо, в Брюсселі в рамках саміту НАТО розпочалася екстрена, не передбачена порядком денним зустріч лідерів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, на якій президент США Дональд Трам пригрозив виходом США з НАТО.