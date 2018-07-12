Трамп погрожує країнам-членам Альянсу вивести США з НАТО

В Брюсселі в рамках саміту НАТО розпочалася екстрена, не передбачена порядком денним зустріч лідерів країн-учасниць Північноатлантичного альянсу, на якій президент США Дональд Трам пригрозив виходом США з НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дипломатичні джерела та на німецьку агенцію DPA.

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"Трамп погрожує вивести США з НАТО на тлі суперечки про витрати на оборону", – повідомило агентство у Twitter.

#BREAKING: Trump threatens to pull US out of NATO in defence spending row pic.twitter.com/fWB3DyQW4j — dpa news agency (@dpa_intl) 12 июля 2018 г.

За даними німецького ЗМІ, американський президент Дональд Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Дипломати повідомляють, що Трамп пригрозив союзникам "одностороннім кроком США", якщо вони "негайно" не витрачатимуть на оборону 2% від ВВП.

Нагадаємо, Президенти України Петро Порошенко та США Дональд Трамп мали провести зустріч у Брюсселі в рамках саміту країн НАТО, але згодом Трамп скасував усі двосторонні зустрічі під час саміту НАТО в Брюсселі, які призначені на четвер, 12 липня, включаючи заплановані переговори із Президентом України.