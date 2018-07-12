Трамп угрожает странам-членам Альянса вывести США из НАТО

В Брюсселе в рамках саммита НАТО началась экстренная, не предусмотренная повесткой дня встреча лидеров стран-участниц Североатлантического альянса, на которой президент США Дональд Трам пригрозил выходом США из НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на дипломатические источники и на немецкое агентство DPA.

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"Трамп грозится вывести США из НАТО на фоне спора о расходах на оборону", – сообщило агентство в Twitter.

#BREAKING: Trump threatens to pull US out of NATO in defence spending row pic.twitter.com/fWB3DyQW4j — dpa news agency (@dpa_intl) 12 июля 2018 г.

По данным немецкого СМИ, американский президент Дональд Трамп во время саммита в Брюсселе пригрозил выходом США из НАТО, если государства-члены не выполнят его требований по повышению расходов на оборону.

Дипломаты сообщают, что Трамп пригрозил союзникам "односторонним шагом США", если они "немедленно" не будут тратить на оборону 2% от ВВП.

Напомним, Президенты Украины Петр Порошенко и США Дональд Трамп должны были провести встречу в Брюсселе в рамках саммита стран НАТО, но впоследствии Трамп отменил все двусторонние встречи во время саммита НАТО в Брюсселе, которые назначены на четверг, 12 июля, включая запланированные переговоры с Президентом Украины.