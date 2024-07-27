Зокрема, нещодавно Трамп розповідав про тисячолітню історію України, а за декілька днів назвав потужною російську військову машину, яка перемогла Наполеона, Адольфа Гітлера. У розмові з 24 Каналом дипломат, ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, чи загрозлива для України така позиція Трампа.

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"Трамп чого тільки не каже. У нього в голові немає структурованої картинки. Є емоції, набір знань", – мовив Клімкін.

Припинення вогню – це не стратегія

45-й президент США чи не на кожному своєму мітингу повторює тезу, що він завершить війну в Україні за 24 години. Експрезидент Сполучених Штатів дійсно може спробувати зробити деескалацію бойових дій.

Важелі у нього, звісно, є, але ж деескалація чи припинення вогню – це не стратегія. Тому важливо говорити з Трампом, що будь-які консультації повинні мати сталий і стратегічний характер,

– зазначив ексміністр закордонних справ України.

За його словами, американці не дуже зважають на зовнішню політику, можливо, за виключенням Китаю, але вони завжди беруть до уваги зовнішньополітичні помилки.

Важливо, щоб цей бумеранг не повернувся. Якщо щось запускати, то з впевненістю, що спільно доведемо це до кінця. Я думаю, що таку логіку він здатний сприйняти,

– додав Клімкін.

Він також наголосив на важливості телефонної розмови Володимира Зеленського з Трампом. Комунікація завжди повинна бути, а розмова встановлює дотик та особистий контакт.

"Тут звичайно йдемо по лезу, оскільки частині демократів це не сподобається. Треба обережно й послідовно робити такі кроки, але ми маємо бути готові до будь-якого сценарію. Адже і за адміністрації Трампа, й Камали Гарріс у нас буде багато невизначених моментів", – додав дипломат.