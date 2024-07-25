Тим часом Зеленський назвав Путіна "звичайним вбивцею" під час розмови, розповів про удар по Миколаєву та засудив удар по "Охматдиту".

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Трамп висловився про закінчення війни

Володимир Зеленський та Дональд Трамп обговорили замах на американського політика та перспективи завершення війни в нашій держави.

Знаєте, я президент Зеленський подзвонив мені та ми мали хорошу розмову. І я сказав, що треба закінчувати цю війну. Ви маєте справу з воєнною машиною. Все, що вони роблять, тільки ведуть війни. Вони перемогли Гітлера, Наполеона,

– сказав Трамп.

Експрезидент США додав, що "весняний наступ України так і не відбувся", а за час війни було вбито багато українців і росіян.

Це повний безлад, який ніколи не мав статися та Байден його не мав дозволити. Був нульовий шанс, що це станеться, і коли я був президентом – такого ж не було,

– наголосив Дональд Трамп в інтерв'ю.

За його словами, Путін наважився на вторгнення з двох причин: підняття цін на паливо – у Кремля зʼявилися гроші, а також вихід військ США з Афганістану.

І саме тому Путін увійшов в Україну, бо побачив, які ми були погані в Афганістані. Він сказав, що ці люди некомпетентні. І ми такими були – думали, що це триватиме тижні, а війна триває роками,

– підсумував кандидат у президенти США.

До слова, раніше Трамп повідомив, що готовий до дебатів із Гарріс та назвав дебати невіддільною частиною передвиборчих перегонів.