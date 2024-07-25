Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик, чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров. Він припустив, що кордони 2022 року – частина плану Трампа й це може поставити Путіна у вкрай складне становище.
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План Трампа
Обіцянка Трампа завершити війну в Україні за 24 години, ймовірно, буде у рамках того, що написав Борис Джонсон після зустрічі з кандидатом у президенти США від Республіканської партії. Не виключено, що Трамп вимагатиме виведення російських військ до кордонів 2022 року в обмін на знаття санкцій з Росії.
"Я не здивуюся, якщо там з'являться слова про повернення кордонів 24 лютого 2022 року. Проте цей варіант взагалі неприйнятний для Путіна", – мовив Каспаров.
Для російського диктатора будь-яка територіальна поступка абсолютно неприпустима. Крім того, вступ вільної України у НАТО анульовує всі цілі війни.
Кремль нервує, бо змінилася динаміка. Я думаю, що зараз для України ситуація покращуватиметься, тому що американці намагатимуться показати, що саме вони справжні лідери,
– зазначив російський опозиційний політик.
На думку російського опозиціонера, 19 серпня Трамп може приїхати до Києва. Висока ймовірність такого візиту якраз під час конгресу демократів, щоб відвернути увагу.