Тем временем Зеленский назвал Путина "обычным убийцей назвал Путина "обычным убийцей" во время разговора, рассказал об ударе по Николаеву и осудил удар по "Охматдету".

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Трамп высказался об окончании войны

Владимир Зеленский и Дональд Трамп обсудили покушение на американского политика и перспективы завершения войны в нашем государстве.

Знаете, я президент Зеленский позвонил мне и мы имели хороший разговор. И я сказал, что надо заканчивать эту войну. Вы имеете дело с военной машиной. Все, что они делают, только ведут войны. Они победили Гитлера, Наполеона,

– сказал Трамп.

Экс-президент США добавил, что "весеннее наступление Украины так и не состоялось", а за время войны было убито много украинцев и россиян.

Это полный беспорядок, который никогда не должен был произойти и Байден его не должен был позволить. Был нулевой шанс, что это произойдет, и когда я был президентом – такого же не было,

– подчеркнул Дональд Трамп в интервью.

По его словам, Путин решился на вторжение по двум причинам: поднятие цен на топливо – у Кремля появились деньги, а также выход войск США из Афганистана.

И именно поэтому Путин вторгся в Украину, потому что увидел, какие мы были плохие в Афганистане. Он сказал, что эти люди некомпетентны. И мы такими были – думали, что это продлится недели, а война длится годами,

– подытожил кандидат в президенты США.

К слову, ранее Трамп сообщил, что готов к дебатам с Харрис и назвал дебаты неотъемлемой частью предвыборной гонки.