В частности, Зеленский призвал Трампа не доверять странам, которые пытаются оправдать Владимира Путина. Об этом в эфире телемарафона заявил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров, передает 24 Канал.

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О чем говорили Зеленский и Трамп

Никифоров сообщил, что большая часть разговора была отражена в официальных сообщениях. Он отметил, что по словам Трампа, разговор был "хорошим". Так же считают и у Зеленского.

Это был хороший разговор, в духе взаимоуважения. Из того, что не вошло, но стоит сказать, что Владимир Зеленский призвал Дональда Трампа не верить представителям тех стран, которые пытаются как-то объяснить, оправдать действия Владимира Путина,

– рассказал пресс-секретарь.

Он добавил, что во время телефонного разговора Зеленский назвал Путина "обычным убийцей". Президент также рассказал об ударе по Николаеву. Также политики осудили российский удар по "Охматдету"

"Трамп сказал не верить fake news, что его победа может быть выгодна России", – заметил Никифоров.

Также было зафиксировано принципиальное согласие обеих сторон на личную встречу. Впрочем, об этом говорить еще рано.

К слову, после телефонного разговора с Зеленским, Трамп пообещал принести мир и завершить войну в Украине. Он также отметил, что обе стороны смогут достичь соглашения.