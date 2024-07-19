Журналисты NBC News со ссылкой на двух людей, знакомых с дискуссиями, отметили, что члены семьи Байдена конкретно обсуждали, как он хотел бы завершить свою ставку на избрание на переизбрание в свое собственное время и с помощью тщательно просчитанного плана.

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Что говорят в семье Байдена о его участии в выборах

Журналисты рассказали, что общий тон разговоров в семье Байдена заключался в том, что любой план выхода, если Байден решится на такой шаг, должен поставить партию в лучшую позицию, чтобы победить бывшего президента Дональда Трампа. В то же время его поступок с выходом из президентской гонки должен быть достойным за более чем пять десятилетий, которые он служил стране на выборной должности.

Люди, знакомые с дискуссиями, говорят, что в центре дискуссий находятся соображения о влиянии кампании на здоровье Байдена, его семью и стабильность в стране,

– пишут авторы.

В издании указано, что перспектива того, что Байден рассматривает возможность уйти в отставку, а тем более то, что его семья обдумывает возможный план выхода, является чрезвычайным событием, которое произошло после того, как он неоднократно заявлял, что не откажется от своей позиции вероятного кандидата от партии.

Но беспокойство растет среди партийных лидеров, доноров и даже чиновников, которые участвуют в его усилиях по переизбранию, с каждым днем, прошедшим после дебатов три недели назад.

В то же время пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс отрицает, что любые подобные дискуссии по выходу Байдена происходят внутри его семьи.

По словам человека, близкого к переизбранию, дискуссии о том, как разработать соответствующий план для отставки Байдена, также шли среди старших сотрудников, а не только в семье президента. Бейтс также опроверг эти дискуссии.

На чье мнение относительно выборов Байден полагается больше всего

Журналисты отметили, что члены семьи, на которых Байден больше всего полагался, включают первую леди Джилл Байден, его сына Хантера и его сестру Валери Оуэнс, а также нескольких давних близких помощников, которые были в центре дискуссий.

Разговоры о политическом будущем Байдена шли, пока он оставался в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр, самоизолирован после того, как в среду у него был обнаружен положительный тест на COVID-19.

По словам человека, знакомого с телефонными разговорами, в четверг некоторые из ближайших помощников Байдена звонили доверенным союзникам, чтобы понять, по их мнению, его политические позиции.

Среди некоторых союзников растет ожидание, что если Байден выйдет, то это может произойти в ближайшие дни. Но они также предупреждают, решение все равно зависит от него. И что он не настроен бросить, даже когда он сталкивается с, казалось бы, непреодолимыми трудностями,

– отметили в издании.

О том, что любое объявление будет неизбежно, человек, близкий к Байденам, сказал, что "мы даже не знаем, что будем делать завтра".

Тем не менее Байден не является невосприимчивым к постоянному давлению со стороны собственной партии, и после дебатов он сам заявил, что может подумать о выходе из гонки, если для него не будет пути к победе.

"Я думаю, что это неизбежно", – сказал второй человек, близкий к переизбранию, о выходе Байдена из гонки.

Журналисты также подчеркнули, что главным фактором, побуждающим давление на Байдена, является страх среди демократов, что его кандидатура может лишить их не только Белого дома и Сената, но и шанса передать Палату представителей под их контроль. Это помогает объяснить, почему высокопоставленные законодатели подтолкнули Байдена пересмотреть свое решение остаться в гонке.