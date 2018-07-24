"Фашистська країна": Ердоган виступив зі скандальними звинуваченнями у бік Ізраїлю

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав новий ізраїльський закон про національну державу таким, що "легітимізує гноблення" та "показує Ізраїль як фашистську та расистську країну".

Про це повідомляє Jerusalem Post.

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"Ізраїль показав себе, як держава терору в атаках на палестинців. Адольф Гітлер з'явився знову, тепер в ізраїльській владі", – заявив Ердоган.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу жорстко відреагував на слова турецького президента, заявивши, що вважає слова турецького президента компліментом.

"Ердоган нищив сирійців та курдів, а також ув'язнив десятки тисяч його співгромадян. Правда у тому, що атака "великого демократа" Ердогана на закон про національну державу є найбільшим компліментом. Туреччина під Ердоганом перетворилася на країну темної диктатури, тоді як Ізраїль дотримується рівних прав для усіх мешканці", – обурився прем'єр-міністр Ізраїлю

Turkey, under Erdogan’s rule, is becoming a dark dictatorship whereas Israel scrupulously maintains equal rights for all its citizens, both before and after introducing this law. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 24 июля 2018 г.

Нагадаємо, 19 липня в парламенті країни ухвалили закон, згідно з ним, Ізраїль проголошується "національним домом єврейського народу", а Єрусалим – єдиною столицею. Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської мови значно послаблюється.