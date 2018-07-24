16:56
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
25°C 18°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

"Фашистська країна": Ердоган виступив зі скандальними звинуваченнями у бік Ізраїлю

800 Читать новость на русском
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган / pikabu.ru

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган назвав новий ізраїльський закон про національну державу таким, що "легітимізує гноблення" та "показує Ізраїль як фашистську та расистську країну".

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Читайте також: У Туреччині завершився режим надзвичайного стану

"Ізраїль показав себе, як держава терору в атаках на палестинців. Адольф Гітлер з'явився знову, тепер в ізраїльській владі", – заявив Ердоган. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу жорстко відреагував на слова турецького президента, заявивши, що вважає слова турецького президента компліментом.

"Ердоган нищив сирійців та курдів, а також ув'язнив десятки тисяч його співгромадян. Правда у тому, що атака "великого демократа" Ердогана на закон про національну державу є найбільшим компліментом. Туреччина під Ердоганом перетворилася на країну темної диктатури, тоді як Ізраїль дотримується рівних прав для усіх мешканці", – обурився прем'єр-міністр Ізраїлю 

Нагадаємо, 19 липня в парламенті країни ухвалили закон, згідно з ним, Ізраїль проголошується "національним домом єврейського народу", а Єрусалим – єдиною столицею. Єдиною державною мовою залишається іврит, а статус арабської мови значно послаблюється.

Теги: Новини політики Новини Ізраїля Реджеп Ердоган Новини Туреччини Біньямін Нетаньяху Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
сьогодні, 13:07 Самогубство засновниці Femen Шачко: з’явилися подробиці
1716
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Підсумки тижня: Бюджет нашвидкуруч
 18 січня 2014 , 21:49
Перестрілка спалахнула біля парламенту Британії: є поранені
 22 березня 2017 , 17:11
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук