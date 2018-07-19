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У Туреччині завершився режим надзвичайного стану

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Турецький прапор
Турецький прапор / Фото з відкритих джерел

У ніч на четвер, 19 липня, у Туреччині припинив свою дію режим надзвичайного стану.

Про це повідомляє Anadolu.

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У Туреччині його вводили вже сім разів на три місяці та продовжували його дію.

Згідно з Конституцією країни, надзвичайний стан автоматично припиниться, якщо уряд країни до закінчення терміну його дії не направить у парламент повідомлення про необхідність його продовження.

Раніше міністр юстиції Туреччини Абдулхаміт Гюль сказав, що надзвичайний стан закінчиться, але буде продовжуватися найстійкіша і найрішучіша боротьба проти усіх видів тероризму, зокрема терористичної організації Фетуллаха і тому в разі необхідності надзвичайний стан може бути запроваджений знову.

Нагадаємо, у ніч на 16 липня 2016 року в Стамбулі відбулася спроба захоплення влади. Група військових намагалася скинути уряд, проте їхнє повстання придушили. У неділю, 17 липня, турецька влада заявила, що практично всі учасники спроби військового перевороту затримані, контроль над країною відновлений.

Кількість жертв спроби перевороту в Туреччині досягла 240 осіб. Крім того, загинули 104 учасники спроби державного перевороту.

Теги: Новини Туреччини Заворушення у Туреччині Реджеп Ердоган
Джерело: 24 Канал
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