В Турции завершился режим чрезвычайного положения

В ночь на четверг, 19 июля, в Турции прекратил свое действие режим чрезвычайного положения.

Об этом сообщает Anadolu.

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В Турции его вводили уже семь раз на три месяца и продолжали его действие.

Согласно Конституции страны, чрезвычайное положение автоматически прекратится, если правительство страны до окончания срока его действия не направит в парламент уведомление о необходимости его продолжения.

Ранее министр юстиции Турции Абдулхамит Гюль сказал, что чрезвычайное положение закончится, но будет продолжаться самая устойчивая и самая решительная борьба против всех видов терроризма, в частности террористической организации Фетуллаха и поэтому в случае необходимости чрезвычайное положение может быть введено снова.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Стамбуле состоялась попытка захвата власти. Группа военных пыталась сбросить правительство, однако их восстание подавили. В воскресенье, 17 июля, турецкая власть заявила, что практически все участники попытки военного переворота задержаны, контроль над страной восстановлен.

Количество жертв попытки переворота в Турции достигло 240 человек. Кроме того, погибли 104 участника попытки государственного переворота.