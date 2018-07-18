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Човен з понад сотнею мігрантів затонув біля Кіпру: багато загиблих

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Човен з мігрантами затонув біля берегів Кіпру
Човен з мігрантами затонув біля берегів Кіпру / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Судно, на борту якого перебувало приблизно 150 мігрантів, затонув біля берегів північної частини Кіпру.

Як пише турецьке видання "Анадолу", внаслідок аварії човна загинуло щонайменше 19 біженців.

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103 вдалось врятувати, проте ще приблизно 25 вважаються зниклими безвісти.

У службі берегової охорони Турецької Республіки Північного Кіпру повідомили, що загалом на борту могло перебувати до 150 осіб.

Пошуково-рятувальна операція в районі міста Ені Еренкей, біля берегів якого сталась аварія, продовжується.

Врятованих біженців доставили на територію Туреччини.

Човен біженці Кіпр
Човен з біженцями затонув біля берегів Кіпру

В мережі з’явились кадри рятувальної операції: відео

 

Теги: Новини Туреччини Жертви біженці Кіпр Водний транспорт
Джерело: 24 Канал
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