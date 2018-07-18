Човен з понад сотнею мігрантів затонув біля Кіпру: багато загиблих
Судно, на борту якого перебувало приблизно 150 мігрантів, затонув біля берегів північної частини Кіпру.
Як пише турецьке видання "Анадолу", внаслідок аварії човна загинуло щонайменше 19 біженців.
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103 вдалось врятувати, проте ще приблизно 25 вважаються зниклими безвісти.
У службі берегової охорони Турецької Республіки Північного Кіпру повідомили, що загалом на борту могло перебувати до 150 осіб.
Пошуково-рятувальна операція в районі міста Ені Еренкей, біля берегів якого сталась аварія, продовжується.
Врятованих біженців доставили на територію Туреччини.
Човен з біженцями затонув біля берегів Кіпру
В мережі з’явились кадри рятувальної операції: відео
Джерело: 24 Канал
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